Se no PS ainda vão decorrer eleições diretas para determinar qual será o candidato dos socialistas a primeiro-ministro, no PSD a situação está clarificada: é Luís Montenegro que vai estar à frente do partido nas próximas legislativas, marcadas para dia 10 de março. No entanto, quando questionados sobre qual seria o melhor cabeça de lista do PSD, os eleitores colocam Montenegro lado a lado com o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

Cada um recolhe cerca de 25% das preferências, numa sondagem da Aximage divulgada esta terça-feira pelo Diário de Notícias. Luís Montenegro é o preferido entre os eleitores do PS (mais ao centro), entre os mais pobres, entre os mais jovens e entre os abstencionistas. Já Passos Coelho vence entre os eleitores do PSD, entre os mais ricos e os mais velhos.

No que diz respeito às preferências por região, o atual líder social-democrata tem melhores resultados nas regiões norte e centro (com 28% em cada uma das regiões), mas com Passos Coelho apenas quatro e três pontos atrás, respetivamente. No sul e Ilhas, o preferido é o atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. É nestas duas regiões que Montenegro tem o pior resultado: recolhe apenas 18% das preferências, contra 21% de Passos Coelho e 24% de Moedas.