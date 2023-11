Seis pessoas de uma mesma família, um casal e os seus quatro filhos, morreram esta quarta-feira no decurso de um incêndio na sua casa no centro de Huy, na Bélgica, segundo adiantaram as autoridades locais.

As primeiras conclusões de um perito enviado ao local pelo Ministério Público apontam para um incêndio acidental, que aconteceu quando a família se encontrava a dormir. O fogo terá tido início junto a um sofá, libertando fumos tóxicos que se revelou fatal para os habitantes da casa, precisou à AFP um porta-voz do Ministério Público de Liège. Segundo o perito, o fogo pode ter sido provocado por um curto-circuito, uma vela ou um cigarro mal apagado. A abertura de uma janela levou a uma corrente de ar que acelerou o incêndio.

Os bombeiros, que foram alertados pouco depois da meia-noite, chegaram rapidamente ao local, mas não puderam entrar na habitação, uma vez que a fachada do edifício de três andares estava já completamente tomada pelas chamas, segundo o capitão Christophe Jadot. Foi necessário chamar reforços para retirar os corpos dos escombros, tendo o capitão dos bombeiros esclarecido que a casa não tinha detetor de fumos.

As crianças — quatro raparigas com idades entre os cinco e os 14 anos de acordo com os órgãos de comunicação social belgas — estavam todas na escola e a família “participava na vida social” do município, segundo o autarca Eric Dosogne, ouvido pela AFP.

Estou arrasado, um número de vítimas como este num incêndio é algo que nunca visto aqui em 30 anos”, acrescentou.

O drama abalou a cidade belga situada entre Namur e Liège, no este do país.