O serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, vai estar “condicionado” na sexta-feira e, no domingo, durante 24 horas, foi anunciado esta quinta-feira.

“A ULSAM EPE informa que, apesar do esforço de todas as entidades envolvidas, pela dificuldade em completar as escalas de trabalho necessárias, o serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia estará condicionado na sexta-feira das 08h00 às 08h00 (24 horas), no domingo das 08h00 às 8h00 (24 horas)”, refere uma nota da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) enviada esta quinta-feiraàs redações.

Face à situação causada pela recusa dos médicos em fazer horas extraordinárias, a ULSAM indica que “em casos de urgência, as grávidas e parturientes da região devem optar por deslocar-se ao hospital da Senhora da Oliveira em Guimarães, Centro Hospitalar do Médio Aves (CHMA), em Vila Nova de Famalicão, ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim, em Vila do Conde, ou contactar a Linha SNS 24”.

Nos períodos de condicionamento, o bloco de partos estará em funcionamento para as utentes e parturientes que se encontram internadas no Hospital de Santa Luzia”, adianta a ULSAM.

A ULSAM gere o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o hospital Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima. Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, servindo uma população residente de 231.488 habitantes nos 10 concelhos do distrito e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.