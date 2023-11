Esta sexta-feira olhamos para as mais recentes críticas à justiça. Augusto Santos Silva deu o tom na sua entrevista à RTP, ao exigir explicações da procuradora-geral da República, Lucília Gago. Mas esse tom subiu de registo no comentário político, com Miguel Sousa Tavares e Vital Moreira, só para citar dois exemplos, a exigirem a demissão da PGR. O argumento é que foi o Ministério Público que derrubou o Governo e que interrompeu uma legislatura onde existia uma maioria absoluta. Já discutimos no contra-corrente algumas das críticas que têm vindo a ser feitas ao Ministério Público, sobretudo depois da decisão do juiz de não manter os suspeitos em prisão preventiva, mas hoje queremos voltar ao tema não só porque há informação nova, mas sobretudo porque queremos esclarecer algumas questões. Entre elas, será que estamos a respeitar a separação de poderes entre a Justiça e a Política?

