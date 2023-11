O mais recente podcast plus do Observador, “O Encantador de Ricos”, já foi ouvido quase 300 mil vezes. Foi lançado há menos de três semanas e vai no segundo episódio.

Através do site do Observador, das redes sociais e das principais plataformas de podcast (Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts), desde que foi lançado foi ouvido 296.682 vezes.

“O Encantador de Ricos” conta a história de como Pedro Caldeira, que chegou a ser o maior corretor da bolsa portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. No primeiro episódio, o corretor é preso pelo FBI, depois de uma ascensão fulgurante.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vivia-se os anos 1980 em Portugal. Havia dinheiro para investir na bolsa. Pedro Caldeira aproveitou o momento. Movia-se nos círculos da alta sociedade de Cascais e aparecia com frequência nas revistas cor-de-rosa ao lado da mulher, Cristina. Até que houve um crash na bolsa. É por estes dias que se passa o segundo episódio. Na próxima terça-feira será lançado novo episódio.

“O Encantador de Ricos” é um trabalho de Edgar Caetano e de Artur Costa, editado por João Santos Duarte, e tem design gráfico de Miguel Feraso Cabral. É narrado pela atriz São José Correia e tem banda sonora original de The Legendary Tigerman.

Os dois primeiros dois capítulos já estão disponíveis e, a cada semana, às terças-feiras, é lançado novo episódio.

Este é a quarta série dos podcast narrativos do Observador que começaram com a história de António Lobato, o prisioneiro português que mais tempo passou em cativeiro durante a guerra de África (O Sargento na Cela 7), avançaram com a história de Rui Rodrigues, que desviou um avião da TAP (Piratinha do Ar), e seguiram com a história de Vladimir Putin (Um Espião no Kremlin). Agora conta a história do corretor Pedro Caldeira (O Encantador de Ricos).

No total os podcasts narrativos do Observador já foram ouvidos mais de 2 milhões de vezes.