Marina Machete foi a primeira mulher transgénero a ganhar o concurso para Miss Portugal. Este sábado apresenta-se candidata ao título de Miss Universo 2023, numa cerimónia que terá lugar este sábado em San Salvador, El Salvador.

Antes da final, já houve um desfile, na quinta-feira, em que as candidatas se apresentam com trajes alusivos ao respetivo país. Marina Machete apresentou um vestido alusivo à República — foi a 5 de outubro, dia em que em Portugal se comemora a implantação da República, que Marina Machete ganhou o concurso de Miss Portugal. O vestido é da autoria da drag queen Miss Velvet. Já antes, nos desfiles preliminares Marina Machete tinha levado um vestido do venezuelano radicado no Porto Luís Bisanti.

Na 72.ª edição do Miss Universo, Marina Machete encontrará outra candidata transgénero: Rikkie Valerie Kollé, que também fez história ao vencer o título Miss Países Baixos no passado mês de julho. Antes das duas jovens, já tinha existido uma candidata trans a Miss Universo. Foi a espanhola Angela Ponce, há cinco anos.

