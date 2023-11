Alguns dos 41 homens soterrados há nove dias quando um túnel rodoviário que estavam a construir desabou na Índia surgiram esta terça-feira num vídeo divulgado pelas autoridades locais à imprensa.

VIDEO | First visuals of workers stuck inside the collapsed Silkyara tunnel in #Uttarkashi, Uttarakhand. Rescuers on Monday pushed a six-inch-wide pipeline through the rubble of the collapsed tunnel allowing supply of larger quantities of food and live visuals of the 41 workers… pic.twitter.com/mAFYO1oZwv — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2023

Nas imagens, entretanto partilhadas por vários meios na rede social X, é possível ver os socorristas a observar e a falar com os trabalhadores num ecrã de computador no exterior do túnel.

O vídeo foi filmado com uma câmara endoscópica introduzida num tubo um pouco mais largo do que foi usado para enviar alimentos e medicamentos nos dias anteriores.

Este novo túnel, explica a BBC, foi também usado para enviar àqueles 41 trabalhadores a primeira refeição quente que comem em nove dias: arroz com lentilhas, colocado em garrafas que foram enviadas através do túnel.

Até agora, apenas tinha sido possível enviar pequenos snacks, incluindo frutos secos, através de um pequeno túnel com 10 centímetros de largura — que também tinha sido usado para enviar oxigénio para os trabalhadores.

Os 41 homens encontram-se soterrados desde o dia 12 de novembro, quando um deslizamento de terras os deixou presos no túnel rodoviário que estavam a construir no estado de Uttarakhand, no norte da Índia.

Há cerca de 10 dias que as autoridades indianas têm levado a cabo uma complexa operação de resgate, cujo principal objetivo é a escavação de um túnel com cerca de 90 centímetros de diâmetro que permita a saída dos trabalhadores.

Estima-se que os trabalhadores estejam separados do exterior por uma parede de 60 metros de destroços.

Esta segunda-feira, as autoridades conseguiram fazer chegar aos trabalhadores soterrados, através dos destroços, um tubo com cerca de 15 centímetros de diâmetro, através do qual puderam enviar mais comida e onde introduziram uma pequena câmara que permitiu, pela primeira vez, observar os trabalhadores.

No vídeo que foi distribuído aos jornalistas, é possível ver os trabalhadores, equipados com capacetes de proteção, a acenar para a câmara, a apresentarem-se e a comunicar com o exterior através de walkie-talkies.