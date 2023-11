A IL quer que a ex-ministra Marta Temido e a antiga e atual administração do Hospital Santa Maria expliquem no parlamento o caso das gémeas que vivem no Brasil e receberam um tratamento de quatro milhões de euros.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o presidente da IL, Rui Rocha, afirmou que o partido aguardou desde o início de novembro, altura em que o caso foi tornado público por uma reportagem da TVI, para perceber se eram conhecidas mais informações e dadas mais explicações, mas concluiu que “não há factos que expliquem as decisões tomadas”.

A Iniciativa Liberal decidiu apresentar um requerimento no sentido da ministra da Saúde de então, Marta Temido, ser chamada ao parlamento para apresentar explicações”, adiantou.

O objetivo da IL é que também a antiga e a atual administração do hospital sejam ouvidas na Assembleia da República sobre este caso.

O Presidente da República afirma não ter tido nenhuma interferência. É preciso que os responsáveis de então e as administrações de então venham dar explicações”, enfatizou Rui Rocha.

Deixando claro que os liberais não questionam a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, o líder da IL referiu que “aquilo que fica por esclarecer é o resto”.

Questionado sobre a expectativa do PS aprovar estas audições, o líder da IL considerou que sendo uma “matéria tão sensível” e em que “há esta suspeita de favorecimento” os socialistas têm “interesse em esclarecer”.

Se o PS recusar a aprovação, nós provavelmente recorreremos à possibilidade de usar o potestativo”, disse ainda.

De acordo com o requerimento, o pedido de audição é feito com caráter de urgência e abrange não só Marta Temido como também António Lacerda Sales, então secretário de Estado da Saúde, bem como o antigo e a atual presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Daniel Ferro e Ana Paula Martins, respetivamente.

No texto, a IL refere que foi tornado público que a atual administração do hospital deu início a uma auditoria interna “para aferir sobre os procedimentos que foram realizados antes e durante o tratamento” das gémeas, estando também a decorrer uma ação da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.

A Iniciativa Liberal aguarda serenamente o decurso de ambas as investigações que, espera, decorram com toda a seriedade e com a maior brevidade. No entanto, não podemos separar deste caso a questão política que lhe está inerente — alegada interferência política superior para que estas crianças tivessem acesso ao tratamento”, acrescenta o requerimento.

Para os liberais a confirmarem-se as suspeitas que são levantadas na reportagem acerca de Marta Temido e António Lacerda Sales, pode estar-se perante “mais um gravíssimo caso de abuso de poder do Governo socialista sobre as instituições”.

Em causa está uma reportagem da TVI, transmitida no início de novembro, segundo a qual duas gémeas luso-brasileiras vieram a Portugal em 2019 receber o medicamento Zolgensma, — um dos mais caros do mundo — para a atrofia muscular espinhal, que totalizou no conjunto quatro milhões de euros.

Segundo a TVI, havia suspeitas de que isso tivesse acontecido por influência do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que negou entretanto qualquer interferência no caso.

“Não falei ao primeiro-ministro, não falei à ministra [da Saúde], não falei ao secretário de Estado, não falei ao diretor-geral, não falei à presidente do hospital, nem ao conselho de administração nem aos médicos”, afirmou então Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas.