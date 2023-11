Roubar o carro alheio é algo que todas as forças policiais desaconselham e reprimem, sobretudo quando o crime é recorrente e realizado de forma mais violenta ou com danos materiais. E um adolescente de 17 anos, que habita nos arredores de Cícero, no Estado de Nova Iorque, apercebeu-se desta realidade da pior forma.

Segundo a polícia local, o jovem em causa faz parte de um grupo de seis jovens que revela uma preferência por carros novos e potentes, mas não necessariamente para proceder ao seu pagamento, pelo que opta por roubá-los. Só que em vez de assaltar proprietários que já têm de batalhar para enfrentar as mensalidades dos seus veículos, prefere “visitar” stands das marcas, roubando modelos novos a estrear. E a 22 de Agosto, o gang “adquiriu” da forma criativa que os caracteriza nada menos do que três veículos, respectivamente um SUV Jeep Grand Wagoneer e dois desportivos, um Dodge Challenger e um Lexus RC350.

A polícia de Cícero divulgou um vídeo (abaixo), captado pelas câmaras de vigilância do stand da Lexus, onde é possível ver a forma de actuar do petiz, que resolveu sair pela montra do estabelecimento às 3h36 da manhã com o RC350. Este e os outros dois veículos foram recuperados pela polícia poucas horas depois, tendo as autoridades revelado que no interior da casa do jovem foram encontradas as chaves de seis veículos roubados durante essa semana, período em que causou danos entre 100 mil e 250 mil dólares.

Quem não parece ter revelado grande simpatia pela conduta do adolescente foi o juiz, uma vez que, de acordo com o jornal Bimhamton News, o tribunal condenou-o a 10 anos de prisão. Contra o prevaricador foram ainda considerados factos como o jovem ter assaltado uma pizzaria e um supermercado, tudo isto nos dias em que saía do centro de detenção juvenil onde cumpre penas anteriores, para passar o fim-de-semana em casa com a família. A mesma publicação local revela ainda que o procurador, atendendo às constantes reincidências, pretende elevar a parada e juntar as 24 acusações que pendem sobre o adolescente para lhe atribuir uma pena que pode atingir 104 anos atrás das grades.