Afonso Cruz tem-nos habituado a uma grande regularidade editorial. São já perto de 40 os títulos que compõem a bibliografia do escritor, também músico, ilustrador e fotógrafo, que nos tempos livres se dedica à produção de cerveja artesanal, no seu monte alentejano. “Comecei nos anos 90, ainda no meu apartamento em Lisboa, quando não se falava de cervejas artesanais”, comenta com descontração de visionário acidental, depois ter estreado o espetáculo O que a Chama Iluminou, no festival literário Utopia, em Braga (3 e 4 de novembro). O seu próximo romance será publicado em 2024, precisamente a partir deste espetáculo que cruzou a palavra, a música, a fotografia e a performance. “Será um romance-ensaio ou, se quisermos, uma autoficção”.

Enquanto esperamos pela novidade, chega ao mercado a reedição de O Cultivo de Flores de Plástico (Companhia das Letras), texto dramatúrgico estreado em 2013 pela associação Gato que Ladra e publicado então numa edição limitada de mil exemplares. Dividido em nove atos, o livro explora a realidade de quatro personagens sem abrigo, baseada em testemunhos recolhidos pelo autor de Para onde vão os guarda-chuvas. Nele, Afonso Cruz discorre sobre a condição de invisibilidade da pessoa sem abrigo e sobre a desumanização do ser humano. “Andamos a regar flores de plástico, é isso que fazemos. (…) Temos coisas, em vez de tentarmos ser felizes, substituímos a vida por plástico, a felicidade por plástico e o próprio plástico por plástico. Trabalhamos para regar uma vida destas”, lê-se no quarto ato.

A relação com a fé, com a morte, com o abandono e a violência são temas pelos quais a escrita aparentemente inocente de Afonso Cruz vai tocando. Em conversa com o Observador, o autor defende o rendimento básico universal, condição fundamental para dar uma vida digna a todos os seres humanos, e reflete sobre a rua enquanto espaço de solidão, mas também de resistência contra uma sociedade onde o trabalho continua a ser “uma obrigatoriedade um pouco perversa”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.