O Huracán Sterrato parece o protagonista de mais um filme da saga Missão Impossível. Só que este Tom Cruise sobre rodas, em vez de dar saltos acrobáticos que até fazem corar de vergonha os artistas do Cirque du Soleil, consegue circular com aparente à-vontade em estradas de terra ou cobertas de neve ou lama, apesar de se tratar de um coupé Huracán, animado por um imponente V10 com 5,2 litros de capacidade. E não faltam interessados nesta bomba que nasceu para a estrada, mas que foi adaptada para ir onde vão os SUV.

A Lamborghini entregou em simultâneo duas unidades do Sterrato a clientes no Utah, um estado norte-americano que é um paraíso para quem aprecia a natureza e adora incursões por locais inóspitos para alguns, mas apaixonantes para outros. Um dos Sterrato é “normal”, ou seja, é 4,2 cm mais alto em relação ao solo do que qualquer outro Huracán, usufruindo ainda de vias mais largas, mas do mesmo motor 5.2 V10 com 610 cv, capaz de o impulsionar até aos 260 km/h, provavelmente mais pelos pneus utilizados do que pela aerodinâmica ou pela potência. Em relação ao segundo Sterrato que aparece nas imagens, a conversa é outra.

O outro Huracán Sterrato chegou ao Utah “normal”, mas rapidamente ganhou pormenores visíveis e uns que são invisíveis. Entre os primeiros está a película que reveste a carroçaria, tornando o modelo mais vistoso e protegendo a pintura dos arranhões dos arbustos e das pedras projectadas. Mas fora da vista e sob a carroçaria estão dois turbocompressores a soprar o V10 que até aqui sempre foi atmosférico. Com isto elevou-se a potência e, sobretudo, o binário disponível. Não perca o vídeo em que os dois Sterrato se aventuram por terrenos nada habituais aos coupés da Lamborghini: