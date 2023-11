Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito entre Israel e o Hamas

A polícia deteve um homem suspeito de ter baleado no sábado sobre três jovens palestinianos perto do campus da Universidade do Vermont, em Burlington, nos Estados Unidos.

A imprensa norte-americana relata que Jason J. Eaton, de 48 anos, foi detido durante a tarde de domingo e deverá ser presente a tribunal esta segunda-feira. Segundo a CNN, as autoridades revistaram a residência do homem, em frente ao local do ataque, tendo sido descobertas evidências que levam os investigadores a crer que se trata do autor dos disparos.

As autoridades estão a investigar se o tiroteio se tratou de um crime de ódio, mas para já não foram divulgados mais detalhes. “No momento atual, ninguém pode olhar para este incidente e não suspeitar que se trata de um crime motivado por ódio“, admitiu o chefe da polícia de Burlington, Jon Murad, citado pelo New York Times.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É esperado que esta segunda-feira decorra uma conferência de imprensa em que a polícia norte-americana deverá avançar novas informações sobre a investigação.

As autoridades não divulgaram o nome dos jovens, adiantando apenas que dois têm cidadania norte-americana e outro é um residente legal nos EUA. Acabaram, no entanto, por ser identificadas como Hisham Awartani, Kinnan Abdelhamid e Tahseen Ahmed num comunicado publicado no Facebook pela Ramallah Friends School, uma escola privada na Cisjordânia.

Os três jovens, todos de 20 anos e estudantes em universidades norte-americanas, estavam a caminhar junto à Universidade de Vermont a caminho da casa de familiares de Hisham Awartani quando foram atacados. Dois deles usavam o tradicional keffiyeh, como mostra uma fotografia que tiraram antes do ataque e enviada aos pais de Awartani. Estariam a falar em inglês e árabe entre si antes de um homem disparar quatro vezes sobre eles, segundo revelou entretanto um porta-voz das famílias.

Kinnan Abdelhamid e Tahseen Ahmed encontram-se estáveis, enquanto Hisham Awartani tem “ferimentos mais graves”. De acordo com Marwan Awartani, tio-avô do jovem e antigo ministro da Educação da Autoridade Palestiniana, a bala atingiu a medula espinhal do jovem, que deixou de sentir a parte inferior do corpo, mas deverá sobreviver aos ferimentos.