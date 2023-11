Primeiro muito chuva, mas vinda de zonas mais tropicais, com um rio atmosférico associado. Depois novamente mais chuva, mas vinda do Atlântico Norte, carregada de frio e obviamente neve. É assim que se vai despedir novembro e é assim que vai entrar dezembro. O fim de semana prolongado será molhado e o mês do Natal vai chegar bem gelado.

Trata-se de uma mudança radical em termos meteorológicos em poucos dias. As temperaturas, que por estes dias voltaram a estar amenas graças a ventos de sudoeste (máximas a rondar os 20ºC e mínimas já bem mais baixas, mas ainda assim entre os 14º e os 15º, para dar o exemplo — centralista — de Lisboa, ainda que no sul tenha sido semelhante e só no interior e no interior norte os termómetros tenham marcado temperaturas mais baixas), vão descer bruscamente a partir de quinta-feira. E os aguaceiros, que têm caído sobretudo a norte, vão tornar-se em chuva intensa.

Mudança do tempo em Portugal: frente fria e rio atmosférico trazem #chuva abundante ????️????, onde é que há risco de inundações? ????️ Saiba mais na previsão de @alfredomgraca95.https://t.co/qXfKBi5eD5 — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) November 28, 2023

Quarta e quinta com #chuva ????️ em Portugal continental – por vezes forte e persistente – devido à chegada de uma frente atlântica, reforçada por um rio atmosférico. Previsão de 40 a 80 mm ???? acumulados nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Lisboa, Santarém e Portalegre. pic.twitter.com/0Cqe1SNSkw — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) November 28, 2023

Portugal, e toda Península Ibérica, ficará no meio de duas depressões. Uma acima da Galiza, que vai entrar pelo Golfo da Biscaia. E uma outra, que colocou o grupo oriental dos Açores sob aviso amarelo (das 00h00 desta quarta até às 6h de quinta), vai descer até à Madeira (que também ficará em alerta amarelo entre as 6h e as 15h de quinta-feira) e Canárias e depois afetar o sul do país. Entre ambas está criada uma enorme frente que vai atravessar todo o continente — um rio atmosférico, carregado de humidade, cujos modelos permitem prever que ‘descarregue’ grandes quantidades de água, devido à chuva intensa e que provoque grande acumulação de quantidades de água em alguns locais, segundo avança o site de meteorologia Meteored.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As regiões mais afetadas devem ser as do sul e centro — o IPMA já colocou sob aviso amarelo sete distritos, Faro, Beja, Évora, Setúbal, Lisboa, Santarém e Portalegre —, onde há riscos de inundação. A precipitação mais abundante deve acontecer durante a madrugada e princípio da manhã, pelo que os avisos são válidos entre as 3h e as 15h ou as 6h e as 15h. Mas a precipitação será extensiva a todo o país.

#ÚltimaHora ???? Nuevas #borrascas seguirán acercándose a la península esta semana con lluvias en el oeste y en el norte. El jueves un #frente muy activo cruzará el país dejando lluvias casi generalizadas que llegarán al Mediterráneo, pero más débiles. El viernes lloverá en… pic.twitter.com/QeFTcaqqbU — Eltiempo.es (@ElTiempoes) November 28, 2023

E depois da chuva, virá o frio. Se sexta ainda deve continuar a chover, sábado já volta o céu limpo, mas as noites serão geladas logo a partir do primeiro dia de dezembro (dia de fazer, por tradição, a árvore de Natal). As temperaturas, sobretudo as mínimas, cairão a pique depois da passagem desta primeira frente.

E a nova frente, que chegará domingo, será polar, virá do Atlântico Norte, trará novamente chuva associada — e, como consequência neve, que pode cair não só na Serra da Estrelas, mas em quotas mais baixas.

???? #ÚltimaHora. Cambio radical de tiempo en España: https://t.co/NUxFEuVa1X ????️ @Divulgameteo: "Un frente frío abrirá paso al aire polar entre fuertes lluvias y nieve". pic.twitter.com/6XsgTebIOW — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) November 28, 2023