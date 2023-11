A Toyota Gazoo Racing, o departamento de competição da Toyota, dominou de forma esmagadora a edição de 2023 do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), conquistando o título de campeão mundial e também as 2.ª e 3.ª posições. É claro que os pilotos, os artistas principais, foram grandemente responsáveis, mas não haveria vitórias nem títulos se o GR Yaris do WRC não fosse regularmente o melhor carro em prova, o mais rápido e o mais robusto.

O sucesso na competição deve-se ao trabalho da Gazoo Racing, cujos carros também demonstraram ser os melhores no Campeonato do Mundo de Resistência, que inclui provas como as 24 Horas de Le Mans, e no Campeonato do Mundo de Rally Raids, com o Dakar a ser a prova mais emblemática. Para comemorar mais um título no WRC, a Toyota produziu uma série especial e limitada do GR Yaris, denominada GR Yaris WRC, de que apenas vão ser fabricadas 300 unidades.

A versão WRC do GR Yaris vai permitir que cada condutor adapte o comportamento à sua medida, cortesia da Toyota Gazoo Racing 4 fotos

Este novo desportivo surgirá pintado de branco ou vermelho e será proposto (de momento) apenas na Alemanha por 42.490€. A versão GR Yaris WRC usufrui de um autoblocante Torsen, bem como de uma série de melhorias destinadas a diferenciá-lo dos restantes GR Yaris. Existirá a possibilidade de cada cliente poder regular o desportivo à sua maneira, graças a um pack de alta performance desenvolvido pela Toyota Gazoo Racing sobre o qual pouco se sabe. Excepção feita para o facto de a equipa de competição também ter de afinar cada um dos carros de ralis para o respectivo piloto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

À semelhança dos restantes GR Yaris, também este WRC irá recorrer ao motor 1.6 sobrealimentado a gasolina, com três cilindros, que fornece 261 cv, o que torna possível chegar aos 100 km/h em apenas 5,5 segundos. Mas um dos maiores trunfos do modelo continuará a ser a transmissão, que recorre a uma solução 4×4 regulável que consegue alterar o comportamento do pequeno desportivo. Resta saber o que o GR Yaris WRC terá de diferente.

Na Alemanha, os potenciais interessados têm de se pré-candidatar a adquirir um destes veículos, entre 27 de Novembro e 4 de Dezembro, tendo depois de confirmar nos 14 dias seguintes a encomenda caso sejam seleccionados, uma vez que a Toyota Alemanha antecipa uma procura superior à disponibilidade, com as entregas a terem lugar no próximo Verão.

A chegada desta versão comemorativa do sucesso no WRC ao nosso país não está de momento prevista, o que não implica que não venha a acontecer. E conhecendo a “febre” pelos ralis que grassa entre os portugueses, é mais que certo que não faltariam clientes para comprar um destes GR Yaris WRC.