Uma das reféns israelitas que integrou o quinto grupo de pessoas libertadas pelo Hamas já está a ser considerada uma “heroína” nas redes sociais. Esteve 53 dias como refém, mas na hora da libertação parou, olhou nos olhos do membro do Hamas que a acompanhava, de cara tapada e com uma arma à vista. A atitude foi de desafio, enquanto inclinava a cabeça.

Kirsht não se afastou rapidamente – ficou parada durante breves segundos, à espera que outra das reféns saísse da carrinha. Depois afastou-se, de cabeça erguida.

How much of a hero is Rimon Kirsht?

In Hamas' captivity, she was with her partner. When terrorists came to her yesterday before she was released, she wouldn’t agree to be released without him until they forced her.

During the moments they were transferred to the Red Cross, she… pic.twitter.com/281kyL7yme

— יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) November 29, 2023