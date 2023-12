O general Luís Araújo, antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e chefe do Estado-Maior da Força Aérea, morreu este sábado aos 74 anos, informou o EMGFA.

Numa nota divulgada à comunicação social, o EMGFA indica que foi “com profundo pesar” que tomou conhecimento do “falecimento do general Luís Evangelista Esteves de Araújo, e endereçou as mais sentidas condolências a todos os seus familiares e amigos”.

Luís Araújo nasceu no Porto em 25 de fevereiro de 1949, tendo ingressado no curso de aeronáutica da Academia Militar em 1966. Foi o piloto à frente da missão para tentar levar comida aos deputados da Assembleia Constituinte que estavam sequestrados dentro do parlamento no famoso cerco de 1975, que se prolongou de 36 horas. À época, cerca de 100 mil manifestantes, maioritariamente trabalhadores da construção civil em luta pela assinatura de um contrato coletivo de trabalho, cercaram o Palácio de São Bento entre os dias 12 e 13 de novembro, em pleno PREC (Processo Revolucionário em Curso), onde decorriam os trabalhos da então Assembleia Constituinte.

