Marco Capitão Ferreira foi constituído arguido na sequência de buscas judiciais realizadas à sua residência esta 6.ª feira. O ex-secretário de Estado da Defesa, que pediu a demissão esta sexta-feira, é formalmente suspeito nos autos de um inquérito que nasce do caso conhecido como “Tempestade Perfeita” — um caso que envolve suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais e que tem Alberto Coelho, ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional como principal suspeito.

Capitão Ferreira é suspeito de vários ilícitos criminais que o Observador ainda está a tentar confirmar e foi constituído arguido na sequência de buscas judiciais realizadas à sua residência durante esta 6.ª feira.

A Polícia Judiciária e a Procuradoria-geral da República estão esta sexta-feira a fazer buscas nas instalações da Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional. A informação foi confirmada pelo ministério da Defesa que, em comunicado, acrescentou que estão em causa “averiguações a atos praticados entre 2018 e 2021”. Até ao momento, não se sabe se as buscas estão relacionadas com a demissão de Marco Capitão Ferreira, secretário de Estado da Defesa, apresentada esta sexta-feira.

“O Ministério da Defesa Nacional reafirma a sua total colaboração com as autoridades em tudo o que lhe for solicitado”, lê-se ainda no comunicado.

A demissão de Marco Capitão Ferreira verificou-se após o semanário Expresso ter noticiado de que tinha contratado um assessor fantasma quando liderava a holding da Defesa, IdD – Portugal Defence. Na semana passada, o mesmo jornal tinha noticiado que Capitão Ferreira tinha recebido uma assessoria de 61 mil euros prestada em 2019, em cinco dias, ao Ministério da Defesa. Em causa está um contrato com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), à data liderada por Alberto Coelho, um dos envolvidos na operação judicial ‘Tempestade Perfeita’ .