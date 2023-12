Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio no leste de Londres, na terça-feira, anunciou a polícia britânica.

A Polícia Metropolitana adiantou que três pessoas foram encontradas na terça-feira à noite com ferimentos de bala depois de a polícia ter sido chamada ao local após relatos de um tiroteio no bairro de Hackney, no leste de Londres.

Uma mulher de 42 anos morreu no local, segundo a polícia, enquanto outras duas pessoas — um homem de 20 anos e um jovem de 16 — foram levados para o hospital.

A polícia abriu uma investigação ao caso e, até ao momento, não houve detenções.

A detetive superintendente Vicky Tunstall descreveu o incidente como “chocante”. Os crimes com armas de fogo são relativamente raros em Londres e no Reino Unido.

“Eu entendo que a comunidade vai querer respostas sobre o que aconteceu esta noite”, disse a responsável, acrescentando: “O crime armado não tem lugar nas ruas de Londres e faremos tudo o que pudermos para levar à justiça quem for responsável por este crime desprezível.”

A polícia disse ainda que diversos agentes vão permanecer no local nos próximos dias.