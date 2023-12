Aos 38 anos Cristiano Ronaldo continua a ter motivos para celebrar. No dérbi da capital da Arábia Saudita, o Al Nassr recebeu o Al-Riyadh num encontro onde o português chegou aos 1.200 jogos ao mais alto nível. A jogar em casa, o capitão da seleção nacional chegou a um número redondo que é mais um momento áureo de um percurso que se divide entre a equipa principal do Sporting, o Manchester United, o Real Madrid, a Juventus e, nos tempos mais recentes, o Médio Oriente.

Cristiano Ronaldo tinha tudo para coroar o momento com um exibição ao seu nível. No início da semana, o treinador português do Al Nassr, Luís Castro, poupou o avançado durante o jogo com o Istiklol, do Tajiquistão, a contar para a Liga dos Campeões da Ásia. Por isso, energia não faltava ao camisola sete.

Não deixa de ser significativo que a Arábia Saudita seja um ponto do globo que, ao contrário do que seria de esperar, ainda contribui para os registos praticamente ímpares de Cristiano Ronaldo. Tudo isto numa altura em que o próprio Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, veio a público dizer que considerou seriamente mudar-se para a Arábia Saudita quando deixou o Paris Saint-Germain.

“Conheço o país e eles criaram uma competição muito poderosa que se pode tornar numa liga importante num futuro próximo. Como embaixador do turismo do país, foi um destino que me atraiu, sobretudo porque gostei de tudo o que visitei, pela forma como o futebol está a crescer no país e pelo esforço que estão a fazer para criar uma competição de topo”, disse o argentino numa posição similar à do português.

O clube a que Messi esteve associado, o Al Hilal aplicou um duro golpe ao Al Nassr na última jornada do campeonato. A equipa de Cristiano Ronaldo perdeu para o clube treinado por Jorge Jesus e afastou-se da liderança do campeonato. À entrada para a jornada 16, a equipa do português ocupava o segundo lugar a sete pontos do topo, procurando não deixar os rivais fugirem ainda mais.

Cristiano Ronaldo começou o jogo com o Al-Riyadh visivelmente irritado por considerar que a forma como o adversário cortou um remate com o braço em cima da linha de golo era merecedora de grande penalidade para o Al Nassr. O árbitro mandou jogar, mas a besta já estava acordada. Daí até ao fim da primeira parte foi só espetáculo. O português (33′) inaugurou o marcador ao desviar um cruzamento de Sadio Mané. Foi uma finalização pouco convencional e então Ronaldo fez questão de abrilhantar a exibição. Numa assistência à colherada, colocou a bola na cabeça de Otávio (45+3′) que fez o segundo mesmo em cima do intervalo frente ao 14.º classificado do campeonato saudita.

O Al Nassr já estava confortável e ainda mais ficou quando Talisca (67′) aumentou a vantagem. Após mais uma assistência de Mané, o brasileiro fez o 3-0. O Al-Riyadh reduziu por intermédio de Andre Gray (69′). O golo sofrido ia acabar por não ter consequências para a vitória do Al Nassr. Cristiano Ronaldo até ficou perto de bisar, mas foi Talisca que marcou pela segunda vez (90+4′) fechando o resultado em 4-1.