Entre os corredores do centro comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa, ouve-se vindo da voz de uma rapariga no meio de uma enchente de gente cheia de fome, como quem atira uma frase para o ar a ver quem a apanha: “Umaaaa nêspera no cuuu”. Um grito aparentemente sem nexo mas que ali, naquele momento, funcionou quase como punchline para um momento de asfixia social. Diz a internet que a altura certa para a colheita do dito fruto está algures entre os meses de maio e outubro, o que pode indicar uma dificuldade acrescida para encontrar o produto laranja no meio de tamanha azáfama. Afinal, a rapariga, quase como um amolador de facas, acabava de anunciar o espetáculo prestes a decorrer no Altice Arena dali por uma hora. E mostrava a essência do fenómeno: a viralidade orgânica que transformou uma brincadeira de amigos num sucesso de bilheteira.

Uma Nêspera no Cu, espectáculo que junta em palco os humoristas Bruno Nogueira e Nuno Markl com o pianista Filipe Melo, serve de plataforma para debater dilemas desconfortáveis, situações que nos fazem tapar os olhos de tão confrangedores, ideias sem filtro algum. Com ajuda, outra vez, de convidados, esta tríade de comédia voltou a pôr de pé um projeto iniciado em 2015, no formato podcast (e no Youtube com a animação de João Pombeiro), que já tinha tido vários espectáculos esgotados entre Lisboa e Porto há quatro anos. O regresso, outra vez com os bilhetes todos vendidos, vai até 9 de dezembro na maior sala do país e depois, a 16, 17 e 20 deste mês, estará no Porto (Super Bock Arena), não foge ao formato — e assim agrada ao público rendido à partida — mas reservou algumas surpresas. Ou talvez possamos descrever os momentos não anunciados como “muito errados”, de tão certos que estão naquele formato. Mas não façamos spoilers, respeitemos a vontade dos autores.

Para os mais esquecidos e para os que não sabem de todo o que acontece nas noites Uma Nêspera no Cu, convém explicar genericamente o que acontece. Cada um dos participantes tem a missão de desenvolver um dilema, que é solucionado com duas opções: uma é terrivelmente má e a outra é sempre ainda pior. Pode envolver figuras públicas, pode ter a ver com o corpo humano. Pode envolver diferentes gerações, das mais novas, quase acabadas de nascer, aos mais idosos, a quem poderá sair a sorte grande no fim de vida às custas de tudo isto. Se tiver violência física, tatuagens, drogas ou situações que coloquem em risco a carreira de qualquer um, ainda pior. Aliás, melhor: para o público. Existe, por isso, um leque vasto de opções. E de ações. A criatividade para propor as situações mais desadequadas que desafiem um estado mental saudável é infinita. Tem é sempre de se argumentar. Nenhum dilema fica por responder por mais difícil que seja.

