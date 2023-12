Quase 3,6 milhões de portugueses tinham seguro de saúde no primeiro semestre de 2023, revela a Associação Portuguesa de Seguradores (APS).

Os dados noticiados pelo Jornal de Notícias (JN) registam um crescimento de 8.5% do setor face ao período homólogo de 2022. De acordo com o JN, há um aumento anual de 200 mil pessoas seguradas desde 2019, quando mais de 2,8 milhões de portugueses tinham seguro de saúde.

No horizonte está o crescimento continuado do setor, afirma a APS — que ao JN destacou que os seguros são “um dos benefícios ‘mais valorizados na política remuneratória das empresas'” e também que, para particulares, há vantagens na “liberdade, a celeridade e a comodidade no acesso aos cuidados de saúde”, designadamente no contexto da crise do Serviço Nacional de Saúde.

Em novembro deste ano, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões anunciou o lançamento, em parceria com a Universidade Nova de Lisboa, do Portal dos Seguros de Saúde e do Observatório dos Seguros de Saúde.