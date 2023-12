O verão de 2023 foi o mais quente de sempre no Ártico, segundo o relatório anual da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, que traça um cenário alarmante para esta região, em parte provocado pelos efeitos do aquecimento global.

No relatório divulgado esta terça-feira, destaca-se os impactos dos incidências que assolaram o Canadá no verão e o degelo que afeta a Gronelândia. A entidade norte-americana acrescentou ainda que a temperatura média foi de 6,4 ºC entre julho e setembro, registando-se assim o valor mais alto desde 1900, ano que se começaram a medir as temperaturas.

A mensagem principal do boletim deste ano é que o momento de agir é agora. Como nação e comunidade global, devemos reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa que estão a impulsionar estas alterações”, afirmou Rick Spinrad, administrador da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, em comunicado.

O aquecimento global reflete-se também nos ecossistemas e nas cadeias alimentares da região, já que, por exemplo, o salmão-vermelho atingiu números recordes na Baía de Bristol, no Alasca, em 2021 e 2022. Esta espécie acabou por crescer mais rapidamente em águas quentes.