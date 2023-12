Um dos principais indicadores de clima económico da Alemanha, medido pelo instituto ZEW, deu um “salto” inesperadamente positivo em dezembro, à boleia das expectativas de que o BCE irá nos próximos meses optar por cortes nas taxas de juro.

A estimativa do ZEW sobre sentimento económico é um dos indicadores avançados mais importantes na Alemanha, a maior economia europeia, e tem tido uma série de registos pouco animadores. Mas os valores divulgados esta terça-feira, relativos a dezembro, foram inesperadamente otimistas: a leitura global sobre sentimento económico saltou para 12,8 pontos, quando os economistas antecipavam um valor de 8,8 pontos.

No mês anterior, novembro, o indicador tinha sido de 9,8 pontos, o que também ilustra a surpresa deste número: previa-se uma descida para 8,8 pontos e houve uma melhoria para 12,8 pontos neste estudo feito através de inquéritos a empresários e outros agentes económicos.

“Apesar da crise orçamental que se vive [na Alemanha], a avaliação das expectativas económicas melhorou novamente”, pode ler-se no relatório publicado esta terça-feira. A explicação, acrescenta o documento, poderá estar no facto de ter “duplicado a proporção dos inquiridos que antecipam cortes na taxa de juro por parte do BCE no médio prazo”.

O relatório também destaca as “boas notícias” para o setor da construção, onde as expectativas dos empresários também melhoraram.