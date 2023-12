A PSP do Barreiro deteve uma mulher de 20 anos suspeita do crime de violência doméstica contra um filho bebé, de apenas 35 dias, foi esta terça-feira anunciado. O Jornal de Notícias avança que foi o pai da criança de um mês quem denunciou o caso à Polícia de Segurança Pública (PSP).

A trabalhar em França, o pai do bebé terá recebido vídeos gravados pela suspeita, em que era possível ver a jovem de 20 anos a atirar o bebé para um colchão de forma violenta e a tirar leite contra a cara da criança, o que praticamente o sufocou.

Pouco após receber os vídeos, o pai do bebé de 35 dias voltou a Portugal e alertou a PSP do Barreiro, que se deslocou à casa da suspeita, que foi detida sem resistência. Por sua vez, o bebé estava com hematomas na face e no corpo e foi transportado para o Hospital do Barreiro.

Segundo o Comando Distrital de Setúbal (a que pertence o concelho do Barreiro), a detenção foi efetuada cerca das 18h00 de sábado, no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pela autoridade de polícia criminal.

“Após ter tido conhecimento de alegados maus-tratos praticados por uma mãe ao seu filho de apenas 35 dias de vida, de imediato os polícias da investigação criminal iniciaram diligências no sentido do apuramento dos factos e recolha de prova, tendo sido possível reunir matéria suficiente para proceder à detenção da suspeita”, esclarece a PSP em nota de imprensa.

Sem adiantar pormenores sobre os maus-tratos que terão sido infligidos, o comando distrital salienta que a rápida intervenção daquela força policial permitiu garantir que o bebé fosse colocado “fora de perigo e em segurança”, embora continue sob observação médica numa unidade hospitalar.

A mulher suspeita foi presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal do Barreiro na segunda-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Durante o fim de semana, a mulher foi ainda encaminhada, apurou o JN, para o serviço psiquiátrico do Hospital do Barreiro, mas não foi detetada qualquer doença do foro mental.