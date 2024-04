Um homem de 41 anos foi detido em flagrante delito, em Abrantes, pela prática do crime de violência doméstica por “agredir a mãe”, informou esta quinta-feira o Comando Distrital da PSP de Santarém.

Segundo a PSP, o homem foi detido no domingo por agentes da esquadra de Abrantes, depois de as autoridades policiais terem sido chamadas “ao local da ocorrência”.

“O carro de patrulha foi chamado ao local da ocorrência, tendo os polícias se apercebido de diversos gritos provenientes do interior da residência, solicitando auxílio e socorro“, indicou a PSP, em comunicado, acrescentando que o suspeito abriu a porta de casa depois dos polícias se terem identificado.

Ainda de acordo com a PSP, “a vítima foi encontrada caída no solo, com lesões físicas evidentes, bem como a sua roupa coberta de sangue, tendo de imediato descrito a agressão que acabara de ser vítima, perpetrada pelo seu filho”.

As autoridades policiais detiveram, então, o suspeito que foi encaminhado para os “quartos de detenção da esquadra de Abrantes”, onde permaneceu até ser presente a tribunal dois dias depois.

“O detido foi presente à autoridade judiciária no dia 16 de abril, para primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Santarém, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima, proibição de frequentar a residência da vítima e obrigação do arguido frequentar tratamento de adição a substâncias alcoólicas”, lê-se na nota.