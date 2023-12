A UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamental) não iniciou a avaliação do custo orçamental da reposição do tempo de serviço que ficou congelado para os professores porque está à espera que o Parlamento confirme se mantém o interesse nesse estudo no novo enquadramento político. Mas Rui Baleiras, coordenador da UTAO, que funciona junto do Parlamento, refere outro entrave. A UTAO quer ver esclarecido se tem os meios necessários para fazer essa avaliação. Se for para avançar, diz ao Público, a UTAO “necessita de ser dotada de meios que, neste momento, são insuficientes para levar a cargo esse trabalho”.

E, por isso, segundo avança o Público, a UTAO aguarda uma reunião com o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças para “analisar a viabilidade do estudo”.

Aliás, Rui Baleiras diz mesmo que se for para a frente este estudo é a avaliação “mais complexa que alguma vez a UTAO realizou” e, por isso, antecipa ser um trabalho “para muitos meses”. O coordenador da UTAO diz ainda: “Se fosse fácil o Governo já o tinha feito”, apontando como dificuldade o acesso a dados dos trabalhadores da função pública até pelas alterações nas carreiras e na avaliação de desempenho que foram aplicadas.

