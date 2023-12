A quebra de vários dos emblemas com mais tradição no futebol inglês abre portas a que, sorrateiramente, novas potências se infiltrem no topo. Os casos mais problemáticos são os do Chelsea e o do Manchester United, que atravessam uma fase negativa na Premier League. Para contrabalançar, esta temporada, o Aston Villa fez-se grande e vai, para já, tornando um pouco mais real o sonho do título.

O clube está por estes dias a estrear o novo símbolo — escolhido pelos adeptos mediante uma votação — e é caso para dizer que está mesmo de cara lavada. Uma característica que prevaleceu da imagem antiga para a anterior foi a estrela que simboliza o título de campeão europeu conquistado em 1981/82. Apesar da glória internacional, só na década de 90 os villans viveram anos dourados com sete presenças no top 7 do escalão máximo do futebol inglês, alcançando, em 1992/93, a melhor colocação de sempre no Campeonato, um 2.º lugar só superado pelo Liverpool. A partir daí, a equipa estagnou, acabando por descer ao Championship.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após três anos da Segunda Divisão, o treinador Dean Smith levou a equipa de novo à Premier League. Nessa altura, o fundo V Sports (que atualmente também tem participação na SAD do V. Guimarães), detido por Nassef Sawiris e Wesley Edens, adquiriu a totalidade do clube inglês, elevando o nível de exigência. Dean Smith acaba por deixar o comando técnico depois de não conseguir mais do que lutar pela manutenção. Chegou então Steven Gerrard, alguém em quem, devido ao passado como jogador, se depositavam grandes expectativas.

Com o antigo internacional inglês, o desempenho também não foi suficientemente positivo. A consequência das esperanças não cumpridas foi a contratação de Unai Emery, o “Senhor Liga Europa”. Ao espanhol aconteceu algo raro nos dias de que correm. O treinador largou por vontade própria o Villarreal, onde estava a ter sucesso, para se voltar a desafiar na Premier League. A primeira passagem de Emery por Inglaterra tinha corrido mal. No Arsenal, o basco não reuniu muitos fãs. A verdade é que os gunners ainda se tentavam recompor após mais de duas décadas ao comando de Arsène Wenger.

O Aston Villa deu a oportunidade de Unai Emery mostrar que o trabalho no Arsenal foi só um rascunho da história que viria a conseguir escrever no clube de Birmingham. Ironicamente, na segunda temporada ao serviço dos villans, o espanhol conseguiu o momento de maior notoriedade frente aos gunners, vencendo a equipa de Mikel Arteta por 1-0 no Villa Park. O golo de John McGinn manteve o Aston Villa no pódio da Premier League e encurtou para dois pontos a distância para o primeiro lugar.

Jogar em casa tem sido uma verdadeira vantagem para o Aston Villa, clube do qual o príncipe William é adepto. Para o Campeonato, os villans venceram todos os oito jogos que disputaram no seu terreno, rendimento que contribuiu para a posição em que se encontram na tabela. Entre essas vitórias, além do triunfo contra o Arsenal, está também um resultado positivo contra o Manchester City (1-0). “Estamos a jogar com 11 jogadores e mais um que são os nossos adeptos. Estão sempre a transmitir-nos energias”, disse Emery no final do jogo com os gunners. “Nunca ganhei tantos jogos como aqui. Acho que nunca mais vou ganhar tantos jogos seguidos. É incrível”, acrescentou.

Uma reportagem do The Athletic aponta que o segredo para o sucesso é a confiança que Unai Emery tem na estrutura do clube, em especial no diretor desportivo, Monchi, e no seu assistente pessoal, Damian Vidagany. “Já vi diferentes tipos de líderes. A liderança do Unai está no lado do futebol. O Unai é futebol 24 horas. Ele não passa mais nenhum minuto a pensar noutra coisa que não seja futebol. Mas um clube não é só futebol, é um universo grande, onde há muitas pessoas que precisamos de motivar. Se não motivares as pessoas, não esperes que elas deem o melhor de si”, disse Vidagany.

Emery é obcecado pelos detalhes dentro do campo, mas confia cegamente em quem está encarregado de levar a cabo tarefas fora dele. Monchi, que chegou ao Aston Villa em 2023, é o grande responsável pela construção do plantel. Não se pode dizer que tenha sido uma equipa cara para a realidade da Premier League: no mercado de verão foram gastos “apenas” 93 milhões de euros em jogadores como Moussa Diaby, Pau Torres, Nicolò Zaniolo, Youri Tielemans ou Clément Lenglet. Os villans foram apenas o 14.º clube que mais investiu esta época no Campeonato inglês.

Ollie Watkins tem sido um dos jogadores em maior destaque na equipa com 13 golos apontados em todas as competições. No entanto, John McGinn é uma das figuras mais emblemáticas. O escocês de 29 anos está na sexta temporada ao serviço do clube, tendo ingressado no emblema de Birmingham quando este ainda disputava o Championship. A três jornadas do fim da primeira volta da Premier League, o Aston Villa vai ainda defrontar o Brentford, o Sheffield United e o Manchester United, estando em condições de fechar a metade inaugural do Campeonato nos lugares cimeiros da classificação.

“Estou a banir a palavra que começa por T [título]. Estamos na 16.ª jornada, ainda há um longo caminho a percorrer”, disse McGinn após a vitória frente ao Arsenal. “Respeitamos todos ao nosso redor, estão nesta posição há anos, nós somos novatos. Se conseguirmos continuar assim, logo veremos”, acrescentou.