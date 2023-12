(Em atualização)

Estão a verificar-se constrangimentos nos serviços dos operadores de telecomunicações esta quarta-feira. O site DownDetector indica um pico de queixas vindo de utilizadores da Nos, Meo e Vodafone.

As falhas estão a verificar-se principalmente nos serviços de voz, em particular em chamadas feitas entre redes diferentes. Num dos testes feitos pelo Observador, de um telemóvel da rede Vodafone para um cliente Meo, não há sequer toque de chamada — a ligação é interrompida nos primeiros segundos.

Também há relatos de queixas no acesso por rede móvel.

No Downdetector, foi reportado um pico de 640 queixas de clientes da Vodafone Portugal por volta das 12h40. Na Meo, o pico de queixas tem uma hora semelhante, mas com cerca de 300 relatos de dificuldades no acesso. Na Nos, o gráfico indica que já houve instabilidade no serviço na noite desta terça-feira e que esta quarta-feira as queixas voltaram, com cerca de 88 utilizadores com dificuldade no acesso por volta das 12h30.

O Observador contactou as três empresas de telecomunicações para obter mais informação sobre esta instabilidade no serviço, encontrando-se a aguardar respostas.