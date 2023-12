A empresa responsável pelo jogo “The Last of Us”, que este ano foi adaptado ao pequeno ecrã pela HBO, anunciou o cancelamento da versão online do título. A Naughty Dog explica numa nota que se apercebeu de que os recursos necessários para ter esta versão poderiam “impactar de forma severa o desenvolvimento de futuros jogos de apenas um jogador”.

A franquia “Last of Us” foi lançada em duas partes: o primeiro jogo saiu em junho de 2013 e a segunda parte foi disponibilizada mais tarde, já em junho de 2020. A Naughty Dog reconhece que estava a trabalhar na pré-produção da versão online desde que foi lançada a segunda parte do jogo. O enredo de “The Last of Us” conta a história de ‘Joel’ e ‘Ellie’, que tentam sobreviver num mundo onde a humanidade foi atacada por um fungo chamado cordyceps. Quem for contagiado transforma-se ao fim de algumas horas num infetado, uma criatura que ataca humanos.

Só que a visão que a equipa tinha para um jogo online para vários jogadores tornou-se demasiado ambiciosa. “Para lançar e suportar o ‘Last of Us Online’ teríamos de colocar todos os recursos do estúdio para ter conteúdo depois do lançamento ao longo de anos”, consequentemente afetando outros projetos.

A Naughty Dog indica que a decisão entre “tornar-se um estúdio de jogos apenas com um serviço online ou continuar a ter jogos single-player com narrativa, que definiram o legado da Naughty Dog”, foi difícil.

Em maio, já havia notícias de que a Naughty Dog estaria a reduzir a dimensão da versão online de “Last of Us”. De acordo com o portal IGN, em outubro a empresa até terá passado por uma ronda de despedimentos, que teria posto o desenvolvimento da versão multijogador em pausa.

No mês passado, foi anunciado que a versão remasterizada de “The Last of Us Part II” vai ser lançada para a PlayStation 5 a 19 de janeiro de 2024.