Nem tudo tem corrido bem a Mourinho na Roma e por isso é que, à 16.ª jornada da Serie A, os giallorossi visitavam o Bolonha com os mesmos pontos do adversário direto na luta pelos lugares europeus. No entanto, antes do regresso ao campeonato, a equipa capital italiana falhou um dos objetivos que tinha para concretizar antes da viragem do ano. A vitória contra o Sheriff (3-0) não foi suficiente para que os romanistas seguissem diretamente para os oitavos de final da Liga Europa, ficando sujeitos a um playoff, onde vão encontrar um dos terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Entre o lote de possíveis adversários que a Roma pode ter pela frente no playoff da Liga Europa está o Benfica, clube que Mourinho orientou numa fase prematura da carreira. “O Benfica chegou aos quartos de final no ano passado e não esconde que a Liga Europa é uma frustração para eles, porque são uma equipa feita para chegar mais longe. É essa a sua ambição. Quanto às outras equipas, quando se vê o Galatasaray, o Lens e o Feyenoord, compreende-se que estavam em posição de avançar na Liga dos Campeões e que ir à Liga Europa é uma motivação, mas também uma responsabilidade”, disse José Mourinho no final do jogo com o Sheriff.

Essas eram contas para o dia seguinte ao jogo com o Bolonha, onde José Mourinho ia encontrar um antigo jogador, atualmente técnico da equipa rossoblu. Thiago Motta não escondeu a admiração que tem pelo antigo mestre no Inter. “Tenho um grande respeito e admiração por ele. Adoro-o e vou sempre adorá-lo, desejo-lhe muita sorte”, assumiu o antigo médio. “José Mourinho foi e continua a ser um grande treinador. Não acredito em sorte. Mereceu tudo o que conseguiu até agora. Trabalhou muito, se forem ver a história dele, sempre adorou futebol, mesmo não tendo jogado ao mais alto nível, por isso ainda tem de se lhe dar mais valor”.

❤️✨ Thiago Motta played 40 times under José Mourinho at Inter; now they'll face each other in crucial Serie A match as managers…

If either Bologna or AS Roma win, they will go into 4th spot with 28 points as both teams are level on points. ???? pic.twitter.com/CUmHgb25BQ

— EuroFoot (@eurofootcom) December 17, 2023