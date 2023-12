O pontapé de saída para o clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto está marcado para as 20h15, mas os condicionamentos de trânsito começarão logo pelo manhã, uma vez que a Polícia de Segurança Pública considera que este é um jogo de “risco elevado”. Está prevista a presença de 45 mil adeptos em Alvalade.

A abertura das portas do estádio está prevista para as 18h15, no entanto, em comunicado, a PSP informou que “iniciará a sua ação durante a manhã, incidindo no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel”. Nesse sentido, as autoridades antecipam condicionamentos de trânsito a partir das 8h em diversas artérias na zona de Alvalade:

Campo Grande.

Avenida Padre Cruz e Avenida Rainha D. Amélia.

Alameda das Linhas de Torres, Rua António Stromp e Rua Cipriano Dourado.

Rua Professor Moniz Pereira, Rua Alfredo Trindade e Rua Professor Fernando da Fonseca.

A PSP antecipa ainda que “haverá condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e de adeptos”, sendo que pretende que os “adeptos visitantes se concentrem junto à Associação dos Deficientes das Forças Armadas, na Avenida Padre Cruz, pelas 17h30”.

Devido aos condicionamentos, a polícia aconselha os adeptos a evitarem levar malas ou mochilas para o interior do estádio, a utilizarem os transportes públicos e a deslocarem-se cedo para Alvalade, “devendo contar com o tempo necessário para a realização dos devidos procedimentos de segurança”. Se recorrerem a viaturas próprias, devem estacioná-las em “parques vigiados e destinados para o efeito”.

Em conferência de imprensa, o subintendente Sérgio Santos classificou a operação planeada pela PSP como “de grande envergadura”, abrangendo “toda a cidade de Lisboa e mais concretamente junto ao Estádio José Alvalade”. A operação será “muito semelhante a outras anteriores”, nomeadamente o procedimento efetuado nos últimos dois jogos entre grandes realizados em Lisboa, ambos no Estádio da Luz (Benfica-Porto e Benfica-Sporting). Por isso, Sérgio Santos mostrou-se otimista quanto a um evento sem incidentes de registo em redor da partida no Estádio José Alvalade.

O subintendente acrescentou que o dispositivo policial estará, particularmente, atento a possíveis ilícitos nas imediações e interior do estádio, como “roubos, venda ilegal de títulos de ingressos e quaisquer outras situações, nomeadamente alterações de ordem pública”. Ao seu lado, o comissário Artur Serafim reforçou que o efetivo disponibilizado pela PSP apostará, à imagem do que sucedeu nos anteriores jogos de elevado risco, na proximidade, de forma a identificar de imediato situações como uso de pirotecnia ou possíveis desacatos nos momentos particularmente mais sensíveis, como o trajeto dos adeptos visitantes rumo ao seu setor no estádio.

Nesse tipo de episódios, os dois elementos da PSP destacam “ser possível identificar adeptos à posteriori”, não prejudicando a sua ação policial e o normal desenrolar das operações montadas nos diversos locais considerados “estratégicos”.