Pé ante pé, em modo ultra confortável com uma versão rasa ou com uns saltos mais vertiginosos; preferindo modelos clássicos ou arrojando com as tendências atuais. São muitas as opções, para quem segue entre os práticos ténis, as populares bailarinas e mary janes, os botins e loafers.

A Mustique colabora com a Undo e lança ténis de camurça vegan e balões de festa reciclados, a Lachoix mostra o resultado da parceria com a Burel, a Maray reforça as suas solas a pensar no inverno, a espanhola Sveti Stefan instala-se na loja da Type em modo pop up até dia 20 de dezembro, a Paez reforça a fornada de mary jane com uma edição especial festiva, os loafers pretos de Luís Carvalho celebram dez 10 anos, e a Zilian arrisca nos brilhos para o Natal.

Veja algumas das sugestões na fotogaleria em cima e não se esqueça para clicar em cima das legendas para aceder aos sites dos artigos.