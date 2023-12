Tic-tac-tic-tac. Está quase na hora de descobrirmos o que nos calhou no sapatinho este ano. Mas a antecipação não confere tranquilidade a quem procrastinou os presentes para o último momento, enquanto se debate com a eterna questão: o que oferecer a uma pessoa que já tem tudo? Nesta lista de compras do Observador, contamos ajudar a resolver esse dilema.

De mãos dadas para uma parceria especial, dois amigos aparentemente improváveis — embora apenas à superfície. Para a quadra natalícia de 2023, o Hotel Ritz reavivou a tradição de se unir a artistas e marcas portuguesas para lançar uma manta de edição especial, trazida à vida pelos artesãos da Burel Factory.

A estrutura modernista do Ritz foi projetada pelo arquiteto português Porfírio Pardal Monteiro, enquanto a decoração de interiores foi um esforço conseguido por um leque de notáveis artistas, pintores e escultores locais. Cada um deles deixou por lá o seu próprio legado de artes decorativas, que se apresentaram aos hóspedes pela primeira vez por alturas da inauguração, em novembro de 1959. Foi com a data em mente que escolheram as cores e padrões geométricos desta manta da Burel, inspirada nos arquivos do inverno de 1959, tão diligentemente guardados na fábrica histórica, na Serra da Estrela.

Espreite a galeria para descobrir esta e outras 25 sugestões para oferecer este Natal a quem já tem tudo, mas adora desembrulhar. E não se esqueça de clicar em cima das legendas das imagens para aceder aos sites dos artigos.