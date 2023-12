Letizia Real

Mabel Galaz (Esfera dos Livros), 19,90 euros

A autora, Mabel Galaz, é jornalista e através do jornal El País, acompanhou a realeza durante mais de 30 anos. Conheceu a camarada de profissão Letizia Ortiz quando esta era ainda jornalista e, desde que esteve no anúncio do seu noivado com o príncipe Felipe (em novembro de 2003 no Palácio de El Pardo), seguiu de perto a sua vida pelos corredores da realeza. Este livro conta a história de Letizia, noiva, princesa e rainha de Espanha. Ao longo de cerca de 250 páginas, traça um retrato da rainha, das relações com quem a rodeia e passa por vários episódios dos últimos anos, os mais conturbados da monarquia espanhola.

“Custou a Letizia adaptar-se ao seu papel. Em minha opinião, está a ser melhor rainha do que princesa”, disse a autora ao Observador, quando o livro chegou a Portugal este ano. A versão original foi lançada em Espanha em setembro de 2022, na altura em que a rainha completou 50 anos.

Sissi. Isabel a imperatriz rebelde

Diana de Cadaval (Planeta), 18 euros

A duquesa de Cadaval veste a pele de Sissi e escreve todo o livro na primeira pessoa, como se a própria imperatriz contasse ao leitor a sua história. O livro está dividido numa série de capítulos e cada um tem como nome uma cidade e uma data, que localizam o momento que vai ser relatado. A primeira paragem desta obra é no Funchal, em 1893, mas a segunda recua no tempo até 1853 na cidade de Bad Ischl, onde Sissi viria a ser a escolhida do Imperador Francisco José para casar. O 44.º e último capítulo leva os leitores até Genebra onde a imperatriz viria a ser assassinada. A imperatriz ficou famosa pela sua beleza e por ter lutado contra as restrições da mais rígida corte da época, a do império austro-húngaro e por uma vida que em tudo parecia um conto de fadas, mas em nada foi.

Na Sombra

Príncipe Harry (Penguin), 20,66 euros

O livro de memórias do príncipe Harry foi esperado, adiado e, por fim, muito comprado. O duque de Sussex prometeu muitas revelações e cumpriu. Na primeira pessoa, passa em revista a sua vida, com pensamentos, diálogos e muitos pormenores. Harry descreve vários episódios com diferentes intervenientes, como por exemplo momentos com amigos ou com membros da família real. O filho mais novo do Rei Carlos III conta detalhadamente alguns episódios como os seus primeiros encontros com Meghan, o famoso caso da tiara, o momento em que acusa o irmão de o agredir e muitos outros, fala da mãe e da morte da avó.

O livro foi antecipado durante meses e quando estava com lançamento marcado para o outono de 2022, a morte da Rainha Isabel II a 8 de setembro desse ano fez com que a chegada da obra às livrarias só acontecesse a 10 de janeiro de 2023. O lançamento teve medidas de segurança equiparadas às histórias de Harry Potter, houve uma fuga de conteúdo antes do lançamento e bateu recorde de vendas no primeiro dia. O título original é “Spare”, a tradução literal é “suplente” e é uma palavra usada no meio da realeza em referência aos segundos filhos, os que não estão destinados a ocupar o trono. Em português a obra ficou com o título “Na Sombra”.

Filipe I de Portugal. O Rei Maldito

Isabel Stilwell (Planeta), 22,90 euros

O novo romance histórico de Isabel Stilwell traz duas personagens reais. Filipe I de Portugal (e II de Espanha) e a prima, dona Catarina, ambos netos do Rei Dom Manuel I. Depois da morte de Dom Sebastião em Alcácer Quibir, ele foi Rei e ela achava que deveria ter ficado com o trono. Dom Filipe tinha uma mãe portuguesa, filha do Rei Dom Manuel I e pai espanhol, o imperador Carlos V. Casou-se quatro vezes e a primeira mulher foi a prima Maria Manuela, filha do Rei Dom João III. Mas a prima que também assume protagonismo nesta história é a infanta Catarina, que contra ele lutou pelo trono de Portugal. A autora consagrada de romances históricos traz-nos um novo livro com mais de 560 páginas de retrato histórico e intriga palaciana com o século XVI como cenário que é “narrado a duas vozes”.

A pensar no Natal, a autora fez uma edição especial do livro que consiste num roteiro. “Pelos Caminhos de Filipe I de Portugal e da D. Infanta D. Catarina”, onde constam lugares em Portugal, Espanha e África que marcaram as vidas de ambos e onde também podem ser encontradas sugestões para visitar e onde ficar.

Luísa de Gusmão. A rainha espanhola que lutou pela independência de Portugal

Isabel Machado (Manuscrito), 20,61 euros

Luísa de Gusmão era uma aristocrata espanhola, filha do duque de Medina Sidónia, uma importante casa ducal do país vizinho. Casou com o português Dom João, duque de Bragança, num arranjinho feito pelo Rei Filipe III de Portugal (e IV de Espanha). A ideia era manter a Península Ibérica unida sob o domínio de Espanha, mas a duquesa foi afinal a maior incentivadora do marido a lutar pela independência do país deste. Dom João IV viria mesmo a ser o primeiro Rei da quarta dinastia portuguesa, a dinastia de Bragança, em 1640. Dona Luísa sobreviveu ao marido e acompanhou o reinado do filho, Dom Afonso VI, durante uma década. Está lançado o mote para o livro de Isabel Machado, que promete muitas páginas de intriga política, a “história de uma mulher forte, corajosa e determinada, cuja influência foi decisiva na restauração da independência de Portugal”, e ainda a transcrição de cartas de Dona Luísa. A autora foi jornalista e professora de português e francês e lançou-se nos romances históricos em 2012.

Os Segredos do Palácio. A vida privada da casa de Windsor

Tina Brown (Ideias de Ler), 21,96 euros

A autora é Tina Brown e, para quem lhe conhece o trabalho e o percurso profissional, isto basta para garantir que depois de começar, não se vai conseguir parar de ler este livro. Brown publicou uma biografia de Diana, a Princesa de Gales, em 2007 e agora traz-nos a história da família real britânica desde a morte trágica da princesa até à atualidade. Mais do que um livro sobre a família real, é um registo de personagens e acontecimentos dos últimos 25 anos. A autora retrata os vários membros d’A Firma, bem como os escândalos mais recentes. Se de Carlos e Camila já se sabe quase tudo, há ainda que contar com prosa sobre o príncipe André, Meghan Markle, os braços de ferro com a imprensa ou os grandes eventos, como os jubileus da Rainha. Com uma lista de fontes invejável e os momentos que a própria autora presenciou, o livro está recheado de pormenores que ajudam a perceber o funcionamento da casa real, a personalidade dos envolvidos e como algumas polémicas acabaram por acontecer.

A versão portuguesa chegou já em 2023, mas o livro foi lançado em abril de 2022, quando Isabel II ainda estava viva e se preparava o seu Jubileu de Platina com grande entusiasmo. Tina Brown deu inúmeras entrevistas em que falou da família real e o seu conhecimento é extenso. Brown chegou a diretora da revista britânica Tatler aos 25 anos quando o Reino Unido vivia fervorosamente o noivado do príncipe Carlos e, por isso, acompanhou toda a vida de Diana e esteve com ela no seu último verão, em 1997. Foi a editora que revitalizou a revista Vanity Fair, editou a The New Yorker, fundou o jornal Daily Beast e passou pela revista Newsweek. Pelo meio, nunca perdeu o rasto à família real.

Museu do Tesouro Real. Palácio da Ajuda

Imprensa Nacional Casa da Moeda, 72 euros

O Museu do Tesouro Real abriu ao público em 2022, com morada na parte recentemente acabada do Palácio da Ajuda, em Lisboa. É a muito aguardada casa de centenas de peças que contam a história da Coroa e do país. A última coroa portuguesa, joias que adornavam os looks das senhoras da família real, ordens honoríficas ou serviços de refeição contam séculos de história e estão agora permanentemente expostos ao público. O catálogo só chegou pela altura do primeiro aniversário do museu, no verão de 2023, e é um volume ao estilo coffeetable book, com mais de 300 páginas e 3,5 quilos de peso em imagens, investigação e conhecimento.

O Rei traidor. O escandaloso exílio do duque e da duquesa de Windsor

Andrew Lownie (Casa das Letras), 21,51 euros

O livro começa na abdicação de Eduardo VIII ao trono britânico, a 11 de dezembro de 1936, e retrata, a partir daí, o exílio que o duque de Windsor e a sua duquesa, a americana Wallis Simpson, viveram até ao fim da vida. O ponto de partida de Andrew Lownie foram arquivos recentemente abertos e o autor disse ao Observador que foi o primeiro a ter acesso a informação “sensível” guardada nos Arquivos Reais do Reino Unido. Uma das personagens deste livro é o banqueiro português Ricardo Espírito Santo com quem o duque manteve uma relação de amizade e que trouxe os duques a Portugal para uma estadia de um mês em Cascais, na residência do banqueiro.

O autor traz para a obra excertos de diários, conversas, cartas e relatórios, escreve sobre a relação do antigo Rei ao regime Nazi e não tem medo de chamar de traidor, como se pode ver pelo título da obra. O livro foi lançado em 2022 e houve também um documentário no canal britânico Channel 4 sobre o mesmo tema. Lownie foi jornalista e ainda escreve em diversos jornais britânicos. Como escritor, editor e historiador gosta de se dedicar às biografias e à família real britânica. O seu próximo protagonista é o príncipe André.

Sissi. A verdadeira história de Elizabeth, Imperatriz da Áustria e rainha da Hungria

Ana Polo Alonso (Esfera dos livros), 22,90 euros

Sissi foi uma mulher que se tornou numa lenda, fantasiada em filmes e até desenhos animados. Contudo a sua vida não foi de todo um conto de fadas e em 2023 a sua vida voltou a inspirar muitas histórias. A série “A imperatriz”, da Netflix, e o filme “Corsage” são dois exemplos dos ecrãs, mas na literatura há também novas obras que exploram a vida da imperatriz que continua a manter uma legião de fãs. Neste livro a autora procura contar a história da “mulher por trás da lenda” e ultrapassar a lenda de fantasia que se construiu à volta da vida de uma das mulheres mais belas do seu tempo. Tinha um marido que não amava, sofreu com problemas de saúde que a levaram, por exemplo, à Madeira, e procurou a todo o custo escapar à corte de Viena. Ana Polo Alonso é especialista em comunicação política e institucional e trabalhou em diferentes administrações públicas. Em 2022 lançou este livro sobre a imperatriz Sissi, o seu primeiro romance histórico, cuja versão portuguesa chegou este ano. Meses mais tarde lançou também uma biografia da Rainha Isabel II.

Imperatriz. A história da última mulher que governou a China

Pearl S. Buck (Dom Quixote), 20,61 euros

A protagonista desta história é Cixi, concubina do imperador tornada imperatriz viúva, com domínio do governo chinês e regente do império durante quase 50 anos no fim da dinastia Quing, na segunda metade do século XIX. Levada para a Cidade Proibida na adolescência, com uma série de outras raparigas, Cixi decidiu tornar-se a preferida do imperador usando a sua beleza e astúcia. Quando o imperador morreu era ela que estava numa posição de poder. Esta história conta ainda com o verdadeiro amor de Cixi, Jung Lu, muita intriga e o grandioso império chinês.

Pearl S. Buck nasceu em 1892 nos Estados Unidos e cresceu na China. Publicou o primeiro romance em 1930 e regressou ao seu país natal cinco anos depois. Ganhou um prémio Pulitzer e o primeiro Nobel da literatura entregue a uma escritora norte-americana. Dedicou a sua carreira literária ao confronto entre oriente e ocidente. Este romance, com o nome original “Imperial Woman”, foi publicado em 1956 e conta a vida da imperatriz.