A companhia de teatro Artistas Unidos vai voltar a ter casa no antigo edifício d’A Capital, no Bairro Alto, em Lisboa, de onde foi obrigada a sair em 2002 por decisão da autarquia, então presidida por Santana Lopes.

“Tínhamos um projeto de renda acessível para o antigo edifício d’A Capital, no Bairro Alto, e conseguimos adaptar os pisos inferiores para um espaço [para os Artistas Unidos]”, confirma ao Observador o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura. “Temos andado a fazer esse trabalho durante o último ano, em conjunto com os Artistas Unidos, percebendo as necessidades de alteração do espaço, que era uma loja, para um equipamento cultural e para um espaço de apresentação. Já está estabilizado como é que vai ficar o espaço para começar a obra, agora estamos a ver quando é que conseguimos prever que esteja disponível”, acrescenta o vereador. “O que importa é que a Câmara conseguiu encontrar uma solução. Já temos essa solução pelo menos de futuro garantida, que é extremamente importante tendo em conta a necessidade que existe e a procura de espaços por parte das estruturas da cidade”, sublinha.

A morada dos Artistas Unidos tem sido, desde outubro de 2011, o Teatro da Politécnica, mas no ano passado, cinco dias antes da morte do diretor e fundador dos Artistas Unidos, Jorge Silva Melo, a companhia foi informada pelo reitor da Universidade de Lisboa, proprietária do espaço, de que a instituição não tinha pretensão de renovar o contrato de arrendamento do Teatro da Politécnica, alegando que necessitava do espaço para outros serviços. A companhia apelou à CML, que intercedeu junto da Universidade de Lisboa e conseguiu que o contrato fosse prorrogado até junho de 2024. Na época, a Time Out Lisboa avançou a possibilidade do regresso ao Bairro Alto, hipótese agora confirmada pelo Observador junto da autarquia.

