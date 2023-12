Por esta altura, nas lojas com produtos de beleza e bem estar, cruzam-se tantas pessoas em busca de um presente para dar como aromas no ar. Não é novidade que estes presentes têm potencial para serem bem sucedidos, afinal, misturam na perfeição a utilidade com o mimo. Ou seja, trata-se de produtos que vão ser usados e contribuir para o bem estar e auto estima de quem os usa.

Dos cremes clássicos, aos novos perfumes, passando por maquilhagem com design tentador e alguns acessórios que prometem tornar-se indispensáveis, reunimos 65 sugestões de presentes para diferentes gostos e orçamentos. Veja a galeria no topo do artigo.