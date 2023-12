Um homem, de 52 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de tráfico de droga, na localidade de São Luís, no concelho de Odemira (Beja), tendo os militares apreendido 772 doses de liamba, foi, esta terça-feira, revelado.

De acordo com o Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado, a detenção do indivíduo ocorreu, no passado sábado, durante uma ação de fiscalização rodoviária desenvolvida pelos militares do agrupamento de Postos de Colos e São Luis.

Durante a ação, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) abordaram o ocupante de um veículo que, alegadamente, demonstrou “um comportamento suspeito”, lê-se no comunicado.

Os militares constaram ainda “um forte odor a produto estupefaciente”, acrescentou a força de segurança.

A GNR efetuou “uma revista pessoal de segurança ao ocupante, uma busca sumária ao veículo e, por conseguinte, uma busca domiciliária“.

Estas diligências culminaram, além da detenção do suspeito, na apreensão de 772 doses de liamba, indicou.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Odemira, ficando sujeito a apresentações periódicas no posto policial da sua área de residência.

A operação contou com o reforço dos militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Odemira.