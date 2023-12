O relógio aproximava-se das três da manhã quando as dores das contrações despertaram Talita Cantoni e os dois filhos, que dormiam no mesmo quarto. Naquele momento, a cidadã brasileira — a viver em Portugal desde 2007 — percebeu que não podia adiar mais o que tentou esconder durante vários meses. Os bebés — estava grávida de gémeos — tinham mesmo de nascer. Apesar de aquela gravidez não ter sido planeada, Talita nunca ponderou recorrer a uma interrupção involuntária. Mas nada fazia prever o que fez depois de os gémeos nascerem naquele quarto.

Quando, a 5 de maio de 2021, a esteticista, de 36 anos, descobriu que estava grávida pela quarta vez, abraçou as roupas largas e decidiu ocultar a gravidez da família até que os bebés nascessem. Isto por alegadamente “temer a reação dos progenitores”.

Durante quase sete meses, marcados por “elevados níveis de stress” — não apenas pela gravidez não planeada, mas também pelo “internamento do filho mais velho, quando foi submetido a transplante hepático” —, o seu plano funcionou. No entanto, tudo mudou a 4 de dezembro. No dia em que deu à luz dois bebés, Taliana tirou-lhes a vida.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.