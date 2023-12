Uma mulher do Estado norte-americano Alabama, que nasceu com dois úteros funcionais e estava grávida de gémeos alojados em cada uma das suas cavidades uterinas, deu à luz duas meninas saudáveis no início desta semana.

Kelsey Hatcher, 32 anos, já tinha despertado a atenção internacional durante a gravidez, considerada “raríssima” pelos especialistas. Hatcher e o marido Caleb deram as boas-vindas a Roxi Layla na noite de terça-feira e a sua irmã Rebel Laken na manhã de quarta-feira no Hospital de Birmingham (UAB), anunciou a mãe de cinco filhos nas redes sociais.

“Os nossos bebés milagrosos nasceram! Eles decidiram que eram raros o suficiente estatisticamente para que eles pudessem ir em frente e ter seus próprios aniversários também”, escreveu Hatcher no Instagram. A mãe e as duas gémeas estão bem e receberam alta hospitalar.

“Já tinha cuidado da Kelsey durante a sua terceira gravidez e sabia que ela tinha um útero duplo, mas isso era apenas um bebé – dois bebés em dois úteros foram uma verdadeira surpresa médica”, contou a obstetra de Hatcher, Shweta Patel, num comunicado de imprensa do hospital.

A gravidez de Hatcher foi considerada de alto risco e foi induzida às 39 semanas. Após 20 horas de trabalho de parto, as duas meninas nasceram. Embora uma gravidez de gémeos típica seja definida por dois bebés no mesmo útero, Richard Davis, o médico que também acompanhou a gravidez, disse que é “seguro chamar às meninas gémeas fraternas”.

O primeiro bebé nasceu por via vaginal, tal como os três filhos anteriores de Hatcher, enquanto o segundo nasceu por cesariana. A equipa médica estava preparada com três cenários potenciais para o parto: ambos os bebés nascidos por via vaginal, um bebé nascido por via vaginal e outro por cesariana, ou uma cesariana para ambos os nascimentos.

“Mal posso esperar para partilhar toda a história do nascimento convosco!”, escreveu Hatcher nas redes sociais. “Enquanto estamos todos em casa agora, vamos aproveitar o tempo (para) estarmos juntos, recuperar e aproveitar as férias!”