Os dois principais candidatos a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, aproveitaram as respetivas mensagens de Natal para pedir aos portugueses para refletirem sobre o futuro. E os dois acham que são esse futuro. O líder do PSD destaca que o país vive uma indefinição e crise política por culpa do PS e que esta é a “oportunidade” para mudar de Governo e de vida. Já o líder do PS garante que o seu partido é o único capaz de garantir a “estabilidade”.

Pedro Nuno Santos, ao contrário dos outros líderes partidários, optou por colocar a mensagem de boas festas por escrito. O secretário-geral do PS disse que é “tempo de reafirmar a certeza” de que só o PS consegue garantir, simultaneamente, “a estabilidade, defender as instituições democráticas, desenvolver e reformar o Estado Social e acelerar a transformação da nossa economia.”

O secretário-geral do PS diz que esta altura, de fim de ano, serve para refletir sobre o “futuro individual, familiar e da comunidade.” O secretário-geral socialista acrescenta também que “é tempo de renovar a esperança no futuro e ousar uma vida melhor, de maior justiça e respeito social”.

