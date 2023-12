Depois de a Comissão do Comércio Internacional dos Estados Unidos da América (EUA) ter decretado a proibição de vendas dos Apple Watch Series 9 e Ultra 2, a empresa recorreu da decisão e, para já, venceu a batalha. Um tribunal norte-americano suspendeu esta proibição, que resulta de uma disputa de patente com a empresa Masimo.

De acordo com a deliberação divulgada em outubro pela Comissão do Comércio Internacional dos EUA, os novos modelos da multinacional norte-americana violam, desde 2020, os direitos de patente da empresa de tecnologia médica Masimo, por incluírem o recurso de mediação dos níveis de oxigénio no sangue.

Conhecida a decisão, a Apple recorreu para o Tribunal de Apelação para o Circuito Federal dos Estados Unidos para suspender a decisão. A decisão acabou por ser conhecida esta quarta-feira, com o tribunal a revelar que a decisão advém de um pedido da Apple, que solicitou uma pausa de longo prazo na suspensão. O tribunal determinou que a Comissão do Comércio Internacional dos EUA tem até ao dia 10 de janeiro para responder às solicitações da Apple, escreve a Reuters.

A administração de Joe Biden teve a opção de suspender a proibição na terça-feira, mas recusou-se a fazê-lo, permitindo que esta entrasse em vigor.

Depois de ser conhecida a decisão desta quarta-feira, as ações da Masimo caíram cerca de 5%, ao passo que as da Apple mantiveram-se praticamente estáveis.