A Apple enviou uma notificação de alerta a utilizadores em 92 países, avisando que podem ter sido alvo de ataques mercenários de spyware (espionagem através de software). A dona do iPhone não explica quantas pessoas receberam esta notificação e em que países, mas o site TechCruch avança que a Índia terá sido um desses países.

As notificações foram recebidas na quarta-feira, a partir das 20 horas (hora de Lisboa), explica o site. “A Apple detetou que está a ser alvo de um ataque mercenário de spyware que está a tentar comprometer de forma remota o iPhone associado ao seu Apple ID”, era possível ler na notificação a que o TechCruch teve acesso. “Embora nunca seja possível ter a certeza absoluta quando se deteta estes ataques, a Apple tem elevada confiança neste aviso – por favor, leve-o a sério”, continuava a notificação.

Na notificação, era ainda explicado que quem recebeu o alerta provavelmente foi um alvo “por ser quem é e pelo trabalho que faz”. Noutras ocasiões, foram afetados jornalistas, ativistas, políticos e diplomatas.

A tecnológica publicou entretanto uma nota no site dedicada a este tipo de ataques. Explica que as notificações de ameaça têm como propósito “informar e dar assistência aos utilizadores” afetados. Estas ameaças são “mais complexas do que a atividade cibercriminal e malware de consumo, já que usam recursos excecionais” para ter acesso a informação de “um número muito pequeno de indivíduos e respetivos equipamentos” e dá casos como o software Pegasus, do grupo NSO, como exemplo. Mas evita atribuir estes ataques a grupos específicos ou regiões geográficas.

A empresa liderada por Tim Cook contextualiza que estes ataques “custam milhões de dólares e normalmente têm um tempo de vida curto, o que os torna mais difíceis de detetar e prevenir”. A Apple sublinha que a “grande maioria dos utilizadores nunca será alvo de ataques deste tipo”.

A tecnológica explica que, quando deteta algo do género, envia as tais notificações de alerta, que são apresentadas no topo da página de login no Apple ID, e um email e uma notificação de iMessage.

A empresa aconselha os utilizadores que receberam o alerta a pedir ajuda a um especialista, sugerindo a Linha de Ajuda de Segurança Digital da organização sem fins lucrativos Access Now, que defende os direitos civis digitais. A Apple explica que a Access Now não tem acesso aos dados que motivaram o aviso, mas que “pode ajudar os utilizadores com conselhos de segurança adequados”.

A Apple acrescenta que desde 2021 já enviou estes avisos “várias vezes por ano” em mais de 150 países. No ano passado, enviou uma série de notificações destas a jornalistas na Índia.