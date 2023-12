Shakira foi imortalizada numa escultura de bronze de 6,5 metros de altura, inaugurada na terça-feira, em Barranquilla, cidade da Colômbia onde nasceu. Os pais da cantora marcaram presença na inauguração. Na construção do monumento estiveram envolvidas 36 pessoas, de acordo com a CNN Brasil. Na rede social X (antigo Twitter), Shakira agradeceu a homenagem.

Gracias al escultor Yino Márquez y a los estudiantes de la escuela distrital de artes por esta muestra del enorme talento artístico de la gente de mi tierra. pic.twitter.com/lR7ZQSO4Mx — Shakira (@shakira) December 26, 2023

A estátua, esculpida por Yino Márquez e por alunos da Escola Distrital de Artes de Barranquilla, faz referência, segundo Jaime Pumarejo, presidente da Câmara da cidade colombiana, à canção “Hips Don’t Lie”. A escultura retrata Shakira a dançar, com os braços levantados e com as mãos postas acima da cabeça, construindo, segundo o seu criador, citado em comunicado publicado na página de internet da Câmara de Barranquilla, uma simbologia “que nos permita ver nela o conceito de transcendência”. A escultura mostra a dança do ventre, com as ondas do mar e do rio representadas na extremidade de alumínio da saia.

“A minha mãe está tão contente quanto eu com este reconhecimento que recebe precisamente no dia do seu aniversário, tornando-se o melhor presente. Ela representa o maravilhoso coração dos barranquilleros, que recebem alegremente este monumento nas margens do rio Madalena”. “Estou profundamente honrada com este reconhecimento da minha cidade natal. Quererem imortalizar-me em bronze é um gesto que irei levar para sempre no meu coração. Barranquilla é e será sempre a minha casa, é a terra que me viu nascer e onde nasceram os meus sonhos artísticos”, referiu ainda a cantora no mesmo comunicado.

Também na rede social X, a Câmara de Barranquilla partilhou o momento. “A população rende-se aos pés descalços de Shakira”.“Na presença dos pais da artista, inaugurámos uma escultura monumental que capta a essência de uma ‘Loba’ que conquistou o mundo com seus quadris.”

???? LA MAGIA DE SHAKIRA EN EL MALECÓN ???? ???? El pueblo barranquillero se rinde ante los ‘pies descalzos’ de @shakira. En presencia de los padres de la artista, develamos una monumental escultura que captura la esencia de una ‘Loba’ que ha conquistado el mundo con sus caderas. ???? pic.twitter.com/T1p8ZV6n6R — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) December 26, 2023

Jaime Pumarejo realçou na mesma rede social “Um coração que compõe, quadris que não mentem, um talento incomparável, uma voz que move a massa, e pés que marcham pelo bem da infância e da humanidade” “Que continues a ser uma inspiração para as mulheres e meninas do Caribe”.