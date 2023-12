O Instituto de Filosofia da Universidade do Porto vai realizar um colóquio internacional, a 16 e 17 de fevereiro de 2024, sobre a obra e pensamento do filósofo, autor e professor Paulo Tunhas, que morreu a 29 de abril deste ano.

O colóquio, intitulado ‘”O pensamento e seus objetos: homenagem a Paulo Tunhas”, será “um primeiro momento para discutir as múltiplas vertentes” do autor, que foi cronista do Observador, assente no que foi a “ideia maior” dos seus últimos trabalhos, a “Poética da Filosofia”, segundo o anúncio de convocação.

Organizado por uma comissão que integra José Francisco Meirinhos, Eugénia Vilela, Maria João Couto, Diogo Pires Aurélio e Cláudio Carvalho, o colóquio irá decorrer no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e está aberto a propostas de comunicação ou testemunhos, que devem ser submetidos pelo site do instituto até 5 de Janeiro.