Se é verdade que tempo é dinheiro, significa que quem assistir a Berlim fica com algum crédito na Netflix, porque esta prequela de La Casa de Papel é, no geral, equivale a atirar pela janela cerca de oito horas das nossas vidas que jamais poderemos recuperar.

Esta equação é fácil de perceber, como também foi óbvio para Álex Pina que o fenómeno alcançado pela sua série de maior sucesso, La Casa de Papel, podia ser capitalizado para outros projetos. Pegou então numa das personagens mais adoradas (embora execráveis) do assalto à Casa da Moeda espanhola, Berlim (Pedro Alonso), e fez dele protagonista do próprio golpe com contornos megalómanos. A aposta era boa, a concretização foi péssima. Ao longo de oito episódios, já disponíveis na Netflix, o spinoff falha repetidamente as tarefas a que se propõe.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.