A comissão eleitoral do Maine determinou a exclusão de Donald Trump dos boletins de voto das primárias no Estado para escolher o candidato republicano às eleições Presidenciais do próximo ano, avançou a Reuters. É assim a segunda decisão no mesmo sentido. O Colorado tinha já determinado que Trump não constaria dos boletins de voto nas primárias alegando com o seu envolvimento no ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. Esta decisão está, ainda, dependente da decisão do Supremo Tribunal do Estado.

A secretária de Estado do Maine, Shenna Bellows, democrata, concluiu que Trump incitou à insurreição nesse dia 6 de janeiro de 2021, depois de Trump ter perdido a corrida presidencial para Biden. Em 34 páginas, Shenna Bellows indica que o nome de Trump deve ser retirado dos boletins de voto pelo seu “envolvimento em insurreição ou rebelião”, indica a BBC. Na sua determinação, considera que Trump “ao longo de vários meses, culminando com o 6 de janeiro de 2021, utilizou uma narrativa falsa sobre fraude eleitoral para inflamar os seus apoiantes e direcioná-los para o Capitólio”, acrescentando que “os seus pedidos ocasionais para que as manifestações fossem pacíficas e de apoio à aplicação da lei não imunizam as suas ações”.

A decisão é passível de recurso. Colorado tinha sido o primeiro Estado a travar as pretensões de candidatura de Trump. O Supremo Tribunal do Colorado determinou que o ex-Presidente não é elegível para voltar a ocupar cargos públicos, pelo que o seu nome não constará nos boletins das primárias republicanas naquele estado.

Já esta quarta-feira tinha havido uma decisão em sentido contrário, no Michigan. O Supremo Tribunal do Michigan rejeitou o afastamento de Trump das primárias republicanas naquele estado, marcadas para o próximo ano.

Em atualização