O ministro da saúde anunciou esta sexta-feira que vai ser reforçado o número de centros de saúde com horário alargado no fim de semana e no dia de Ano Novo para diminuir a pressão sobre os serviços de urgência.

“Vamos anunciar hoje mesmo o programa de abertura de centros de saúde em horário acrescido durante o fim de semana e durante segunda-feira, que é o feriado de 1 janeiro, porque é muito importante que as pessoas, numa circunstância como esta, sejam especialmente cuidadosas no seguimento das regras”, afirmou Manuel Pizarro aos jornalistas à margem da cerimónia dos 100 anos do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.

O ministro reiterou que antes de se dirigirem a uma urgência hospitalar, as pessoas devem contactar o 112, se entenderem que é um caso de emergência, ou a Linha SNS 24.

“Por isso é que reforçamos [os centros de saúde abertos] para poder atender mais pessoas”, que devem procurar qual é o local onde devem dirigir-se se precisarem de cuidados de saúde com a presença de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, porque em muitos casos podem ser tratados em casa, disse Manuel Pizarro.