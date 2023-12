Quem olha para um resultado de 3-0, dificilmente poderá imaginar um encontro com muitas dificuldades. No entanto, durante um período da segunda parte, o Benfica também teve de sofrer. Viu Zaydou Youssouf acertar no poste, teve Trubin a fazer três intervenções decisivas, apanhou outro susto num cabeceamento que saiu muito perto do poste. Depois, vieram os golos da confirmação. Apesar dessa reação do Famalicão, foram os encarnados que saíram de novo por cima e garantiram pelo menos o segundo lugar no final do ano civil no Campeonato, sendo que pelo menos durante 24 horas estarão na liderança isolada à condição à espera do que possa fazer o Sporting no Algarve frente ao Portimonense, no último encontro da 15.ª jornada.

Com o triunfo, o quarto consecutivo em todas as competições no nono jogo também sem derrotas, a equipa da Luz reforçou o histórico positivo de jogos em casa frente ao Famalicão (13 vitórias e um empate) e ainda conseguiu igualar aquela que é a melhor série até ao momento de sucessos consecutivos em 2023/24 no último encontro de 2023. Mas se este foi um encontro especial para Gustavo Marques, que fez a estreia na equipa principal após entrar nos derradeiros minutos para o lugar de Tomás Araújo, e voltou a ter João Neves como MVP em termos estatísticos a encher o campo, o grande destaque acabou por ser Rafa naquela que foi a exibição mais conseguida e “efetiva” na capacidade de definição que teve no último terço.

4.ª vitória consecutiva do Benfica, no 9.º jogo sem perder pic.twitter.com/yUOCnGkFAy — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2023

4 vitórias consecutivas: o Benfica igualou o seu melhor registo da época, estabelecido entre agosto e setembro pic.twitter.com/4nyZjL2hm4 — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2023

A fazer o jogo 300 pelo Benfica, que coincidia também com o jogo 500 desde que subiu aos seniores através do Sp. Braga B (passou também por Feirense, equipa principal do Sp. Braga e Seleção), o avançado de 30 anos marcou um golo e fez duas assistências para Arthur Cabral e Musa. Por um lado, Rafa chegou ao nono golo da época igualando Di María como melhor marcador dos encarnados, naquele que foi o 81.º remate certeiro desde que chegou à Luz. Por outro, e com mais dois passes para golo, Rafa tornou-se também o jogador com mais assistências do Campeonato superando Rodrigo Gomes e Fujimoto (seis). Tudo a dois dias de tornar-se um jogador livre de assinar por qualquer clube por terminar contrato em junho de 2024.

Rafa Silva cumpre o jogo 300 pelo Benfica:

➡ 233 a titular

➡ 80 golos

➡ 58 assistências

➡ 7 títulos

➡ 31.º jogador com + jogos pelo clube pic.twitter.com/gynh7kvRkR — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2023

Para além do jogo 300 pelo Benfica, Rafa Silva cumpre também o jogo 500 da carreira:

➡ 300 Benfica

➡ 127 SC Braga

➡ 47 Feirense

➡ 25 Portugal

➡ 1 SC Braga B pic.twitter.com/clpgCLr4y2 — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2023

“Foi uma vitória justa. Conseguimos o que queríamos que era a vitória, nada mais do que isso. O mais importante é ganhar e entrar no próximo ano com o pé direito. Não interessa quem faz ou quem não faz, interessa que a equipa ganhe e conquiste os três pontos. 300 jogos pelo Benfica? É um prazer jogar aqui. Quero agradecer aos meus companheiros de equipa, é com eles que quero partilhar todos os momentos, é disto que vou ter saudades”, comentou no final em declarações à BTV que soaram a despedida.

No seu jogo 300 pelo Benfica, Rafa Silva marca: 81.º ⚽ golo pelos encarnados, o 9.º da época pic.twitter.com/5Ob7oLXPTQ — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2023

Rafa Silva igualou Di Maria como melhor marcador do Benfica esta época:

9 Di Maria????

9 Rafa Silva???? ⬆

7 João Mário

5 Musa⬆

4 Arthur Cabral⬆ pic.twitter.com/mIjz1QIMI4 — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2023

“Uma coisa tenho 100% de certeza: nenhum jogador que está a jogar muito no Benfica vai sair em janeiro. Isso é 100% certo. Talvez o Rafa saia no final da temporada, temos de esperar pela decisão dele. Acho que ainda não está certo, não sei. O Rafa é um ser humano extremamente honesto e é uma escolha dele. Talvez ele nos deixe. Quando ele tomou a decisão de permanecer no Benfica, no verão passado, fiquei muito feliz. Sei que se ele quiser sair, vai querer sair como campeão e com títulos conquistados. Não sei qual é a intenção dele, mas sei acho que ainda não está 100% certo. O que sei é que ele está totalmente concentrado no trabalho desta época no Benfica”, comentou mais tarde na conferência de imprensa Roger Schmidt.

????Benfica em 2023:

52 jogos

36 vitórias

8 empates

8 derrotas

107 golos marcados

40 golos sofridos

2 títulos pic.twitter.com/unOKMJRxlY — Playmaker (@playmaker_PT) December 29, 2023

“Foi uma vitória muito importante. Foi o jogo que esperávamos, o Famalicão é uma equipa muito boa, muito organizada, com talento no ataque. Controlámos muito bem o jogo. Marcámos o 1-0 e podíamos ter fechado o jogo pouco depois mas não conseguimos. Depois, tivemos uns 10 a 15 minutos difíceis, mas decidimos o jogo com duas transições muito boas. Foi uma boa vitória no final mas com muito trabalho”, tinha referido antes o técnico germânico na flash interview da BTV, projetando também 2024: “A fase é boa. Trabalhámos muito duro nas últimas semanas para mudarmos, tivemos de disputar jogos muito difíceis nas últimas semanas. É um bom sinal, tínhamos muitos jogadores em falta, mas todos tentaram e deram o seu melhor e este é o espírito da equipa. Temos de manter esta mentalidade para o próximo ano”.