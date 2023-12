Em atualização

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de desacatos entre grupos no Monte da Caparica, em Almada, confirmou o Observador junto de fonte do comando geral da GNR.

A notícia dos desacatos foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Observador. Segundo fonte do comando geral da GNR, há dois mortos a registar “em resultado de ferimentos de arma de fogo” e cinco feridos, um deles em estado crítico e os restantes estáveis.

Os feridos foram levados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. A mesma fonte não soube precisar se houve troca de tiros entre os envolvidos, mas adiantou que na origem estiveram “desacatos entre grupos de indivíduos”, não especificando os motivos.