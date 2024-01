A prefeitura do Rio de Janeiro disse, esta quinta-feira, que a cidade terá pelo menos 453 desfiles de blocos de rua no Carnaval deste ano, que devem atrair um público de cinco milhões de pessoas.

Num comunicado, a Prefeitura do Rio de Janeiro declarou que a previsão inicial é de que sejam realizados 453 desfiles de blocos de rua, que já têm registos preliminares, mas este número pode subir já que outros inscritos aguardam autorizações de órgãos públicos para desfilar nas ruas.

Em 2023, o número de desfiles foi de 456 blocos. Este ano, 698 blocos inscreveram-se pedindo autorização para desfilar no Rio de Janeiro, superando o número de 2023, com 613 pedidos.

Os primeiros blocos de Carnaval começam a apresentar-se nas ruas da cidade a partir de 13 de janeiro, quase um mês antes do Carnaval, e os últimos fecharão no dia 18 de fevereiro, no domingo seguinte da festa.

Embora o Carnaval do Rio de Janeiro seja conhecido mundialmente pelos desfiles das escolas de samba dentro do Sambódromo, as apresentações dos blocos de rua são as que mais atraem público, por serem gratuitas e espontâneas.

“Mais de 450 blocos (fora os independentes), mais de 5 milhões de pessoas nas ruas por todas as regiões da cidade. Além é claro dos desfiles na Sapucaí e Intendente. Sem contar as dezenas de festas e bailes. O Carnaval do Rio é mágico, único. Estamos prontos e de braços abertos para, mais uma vez, receber gente de todo o Brasil e do mundo para fazer o maior espetáculo da Terra!”, escreveu na rede social X (antigo Twitter) o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Devido ao aumento do número de blocos, que devem atrair um público acima de 100 mil pessoas, a organização afirmou que seguirá a mesma operação de segurança para os chamados megablocos, como o Bola Preta, que chega a atrair um público de um milhão de pessoas num desfile no centro da cidade.

A Riotur, agência estatal que é responsável pela promoção do turismo e auxilia na organização do Carnaval, afirmou que lançará em todas as plataformas digitais a partir de 12 de janeiro a aplicação para facilitar a vida dos foliões.

A Riotur explicou que a ferramenta ajudará a localizar os blocos por geolocalização. Além disso, os foliões poderão encontrar informações sobre os blocos, desfiles e notícias relacionadas com o Carnaval de Rua 2024 no site oficial do evento.

Os organizadores do Carnaval do Rio de Janeiro destacaram ainda que haverá nove postos médicos espalhados pela cidade, 34 mil sanitários químicos posicionados em locais por onde passarão os blocos, sendo 10% para pessoas com deficiência.

A Polícia Militar estará presente com dez torres de observação durante 30 dias, fazendo o controlo de acesso no circuito de megablocos, no centro da cidade. Haverá também pontos com deteção de metais. Ao todo, serão 250 detetores.